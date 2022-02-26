احتفال بتوديع دفعة جديدة من مبتوري الأطراف بعد تلقي العلاج والتأهيل بسلطنة عمان

السبت 26 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أقيم صباح اليوم في مدينة مأرب حفلاً توديعيا للجرحى من مبتوري الأطراف والذين سيتلقون العلاج والتأهيل بالمركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان.و

في حفل توديع الدفعة الحادية عشر لعدد خمسين جريحاً، أوضح ممثل المركز العربي للأطراف الصناعية مستشار وزير الشباب والرياضة- داوود علوه" أن هذه الدفعة تعد الثانية في العام الجديد ٢٠٢٢، والحادية عشر خلال الفترة الماضية،"

مؤكداً أن الحالات التي تم علاجها تصل إلى ٦٠٠ مبتور ومبتورة من كل فئات المجتمع الذين تضرروا من الحرب". وفي حين اعتبر مؤسسة الشيخ حمود المخلافي رائدة في هذا المجال على المستوى الوطني، أشار أنها تسعى على أن يكون العام ٢٠٢٢ عام الإنجاز، واستهداف أكبر قدر ممكن من المبتورين مدنيين وعسكريين"، منوهاً بالجهد الكبير المبذول لإدارة المركز العربي للأطراف وطاقمة الطبي،

شاكراً في الوقت ذاته سلطنة عمان الشقيقة على الجهد الكبير والمبذول لأجل الشعب اليمني". وفي كلمة السلطة المحلية بمحافظة مأرب أثنى الدكتور عبدالعزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة على الجهد الكبير للمؤسسة والمركز العربي للأطراف"، ناقلاً الشكر والعرفان لشيخ المقاومة على الجهد المبذول في سبيل علاج الجرحى".

ودعا كافة الجهات الرسمية والمجتمعية لبذل قصارى الجهد لهذه الشريحة الهامة التي تحتاج تدخل الجميع من أجل إعادة الحياة ومنسوب الأمل لها".

من جانبه أكد محافظ محافظة ريمة اللواء محمد علي الحوري على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية بشريحة الجرحى الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن والدفاع عن الجمهورية".

واشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسة الشيخ حمود المخلافي في تقديم العلاج والتأهيل للجرحى"، آملاً أن يكون هذا الجهد متواصل كون المتضررين من الحرب الظالمة أعداد كبيرة على المستوى الوطني".

حد قوله. وفي الحفل أشار العقيد عبدالملك الزبيري مساعد مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الدفاع الى أن عدد الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في كل مناطق اليمن تعدت 5 ملايين لغم بمعدل لغم واحد لكل 5 أفراد".

ولفت الزبيري الى أن القيادة السياسية والعسكرية تولي اهتماماً كبيراً بفئة الجرحى والمبتورين. وفي كلمتي الجرحى ألقاها طه الروحاني، وعن المبتورات ألقتها بشائر الخراز، أجمعا في كلمتهما على أن ما حدث لهما وكل مبتوري الأطراف نتيجة الالغام الحوثية التي زرعتها المليشيا في كل مكان دخلته".

وطالبا الحكومة الشرعية والمؤسسات ورجال الأعمال بالالتفات لهذه الشريحة، كون الأعداد أصبحت كبيرة جداً، ولا زالت ألغام المليشيا تواصل حصد المزيد". وفي الفعالية قُدمت العديد من الفقرات الفنية الوطنية والمعبرة عن هذه الفئة الهامة في المجتمع وسط تفاعل كبير من الحاضرين والحاضرات. حضر الفعالية عدد من مدراء عموم المحافظات وقادة الألوية العسكرية وومثلي الجهات الرسمية.