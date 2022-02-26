قوات بلد آخر تقاتل بجانب روسيا في أوكرانيا ورئيسها يعترف

السبت 26 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 738

أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم السبت، إرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا.

وقال قديروف في تصريحات، خلال اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن قوات بلاده التي تقاتل في أوكرانيا لم تتكبد أي خسائر حتى الآن.

كما دعا زعيم الشيشان الأوكرانيين للتخلص من قيادتهم.

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ القرار الصائب لمنع أي هجوم على روسيا من أوكرانيا.

واضاف قاديروف: سنقضي على أي وحدات شيشانية تقاتل مع الجانب الأوكراني.

هذا ورصد مقطع فيديو، أمس الجمعة، عمليات تعبئة روسية في الشيشان لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واتهمت روسيا اليوم السبت، أوكرانيا بعدم الاستجابة لدعوتها للحوار لذا أصدرت أوامر باستكمال التقدم العسكري الروسي يداخل الأراضي الأوكرانية.

وقال الكرملين إن أوكرانيا رفضت إجراء مفاوضات، متهماً كييف بتفويت الفرصة لهدنة.

وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) أمر أمس (الجمعة)، بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعاً بدء مفاوضات".

وأفاد بيسكوف أنه بعد أمر بوتين لم تشتبك القوات الروسية إلا مع "مجموعات من القوميين" على عكس القوات الأوكرانية النظامية.

وأضاف في إفادة صحفية: "بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات، استؤنف تقدم القوات الروسية اليوم" السبت.