مسئول يكشف بالأرقام كيف ستتأثر اليمن بسبب الحرب على أوكرانيا ويتوقع حدوث أزمة حادة.. تفاصيل مسئول يكشف بالأرقام كيف ستتأثر اليمن بسبب الحرب على أوكرانيا ويتوقع حدوث أزمة حادة.. تفاصيل مصرع قيادي ومسئول حوثي كبير بغارة لطيران التحالف.. من هو؟ تداعيات غير محسوبة للحرب الروسية على أوكرانيا.. قرارات من تويتر وفيسبوك واليويفا تغير مكان نهائي ابطال اوروبا واشنطن بوست تكشف عن عرض أميركي للرئيس الأوكراني سقوط طائرة مفخخة في جازان جنوب السعودية تفاصيل المعارك المشتعلة في جبهات تعز خلال الساعات الماضية اختبار قطرة دم بسيط يتنبأ بمرص قاتل يصيب القلب من قبل 3سنوات من حدوثة روسيا تنقل معركة أوكرانيا إلى فيسبوك وتفرض قرارات جديدة ما هي "قوات الرد" التي ينشرها الناتو لأول مرة بتاريخه؟
لقي قائد ميداني ومسؤول التحشيد لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة حرض بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، مصرعه بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأكد مصدر عسكري ميداني، مقتل مسؤول الحشد العسكري لميليشيا الحوثي في مديرية حفاش وقائد جبهة حيران المدعو غازي أمين القليعة، في جبهة حرض بحجة.
وأوضح أن المدعو "القليعة" لقي مصرعه ضمن عشرات آخرين بضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات ومواقع وتحصينات للميليشيات في حرض.
في سياق متصل، أسقطت دفاعات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي بعد يوم من إسقاط أربع طائرات في جبهة حرض شمالي حجة، بعضها لمهمات استطلاع وأخرى مفخخة بمتفجرات.
وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيا الحوثي كثفت من إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة، فيما استهدفت مقاتلات التحالف دبابة وتجمعات للميليشيات جنوب شرقي المديرية.