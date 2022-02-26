مسئول يكشف بالأرقام كيف ستتأثر اليمن بسبب الحرب على أوكرانيا ويتوقع حدوث أزمة حادة.. تفاصيل مسئول يكشف بالأرقام كيف ستتأثر اليمن بسبب الحرب على أوكرانيا ويتوقع حدوث أزمة حادة.. تفاصيل مصرع قيادي ومسئول حوثي كبير بغارة لطيران التحالف.. من هو؟ تداعيات غير محسوبة للحرب الروسية على أوكرانيا.. قرارات من تويتر وفيسبوك واليويفا تغير مكان نهائي ابطال اوروبا واشنطن بوست تكشف عن عرض أميركي للرئيس الأوكراني سقوط طائرة مفخخة في جازان جنوب السعودية تفاصيل المعارك المشتعلة في جبهات تعز خلال الساعات الماضية اختبار قطرة دم بسيط يتنبأ بمرص قاتل يصيب القلب من قبل 3سنوات من حدوثة روسيا تنقل معركة أوكرانيا إلى فيسبوك وتفرض قرارات جديدة ما هي "قوات الرد" التي ينشرها الناتو لأول مرة بتاريخه؟
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، سقوط مسيرة مفخخة بقرية الجديين في جازان جنوب السعودية، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.
وأضاف التحالف أن هذه الطائرة المسيرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن "المحاولات العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين" في السعودية
وكان التحالف قد أعلن الاثنين الماضي عن إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب مطار جازان.
وأكد التحالف تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان، وسقوط شظايا اعتراض المسيرة بالمحيط الداخلي للمطار، ما أسفر عن إصابة مسافرين داخل المطار جراء الشظايا المتناثرة.
وقال التحالف إن "الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي". وتعهد باتخاذ "إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي والإنساني".
يشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.