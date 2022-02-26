تفاصيل المعارك المشتعلة في جبهات تعز خلال الساعات الماضية

السبت 26 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شهدت محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي، بعد هجوم الأولى في المحور الشرقي من مركز المحافظة.

وأفاد المركز الإعلامي التابع لمحور تعز ، بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت امس الجمعة، هجوما على مواقع مليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

ونقل المركز عن مصدر عسكري، لم يسمها، قولها؛ "إن قوات الجيش، أحرزت خلال الهجوم، تقدما ملحوظا على حساب مليشيا الحوثي التي تقهقرت أمام الضربات القوية والمركزة".

وأضاف أن قواتنا تمكنت من إعطاب دبابة وعربة وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، مشيرا إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 عنصرا في صفوف الحوثي، دون الإشارة إلى حجم الخسائر في صفوف القوات الحكومية.

إلا أن ناشطون ذكروا أن 12 ضابطا وجنديا من القوات الحكومية قتلوا خلال المعارك الدائرة مع مليشيات الحوثيين في الجبهة الشرقية من مدينة تعز، اليوم. وبحسب المركز الإعلامي للجيش، فإن قصفا بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، شنه الحوثيون على أحياء ومنازل المواطنين، في رد هستيري على خسائرها.

من جانبه، ذكر إعلام الجيش الوطني في المنطقة الخامسة التابعة له، أن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة قتالية للمليشيا الحوثية شمال مديرية عبس، في محافظة حجة الحدودية مع السعودية.

وقال؛ إن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية، دمرت دبابة تابعة لمليشيا الحوثية في المديرية ذاتها.