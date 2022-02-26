أمريكا تمنع مسؤولين صوماليين من السفر إليها وتتهمهم بتقويض الديمقراطية

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منعت الولايات المتحدة، يوم لجمعة، مسؤولين صوماليين وأفرادا آخرين من السفر إلى أمريكا متهمة إياهم "بتقويض العملية الديمقراطية" في الصومال.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة منعت إصدار تأشيرات لهؤلاء الأفراد بعد أن أعلن الصومال تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة يوم أمس الجمعة إلى 15 مارس/آذار، وفقا لرويترز.
يأتي ذلك بعدما قال مسؤول حكومي كبير، إن الصومال مدد الموعد النهائي لاستكمال الانتخابات البرلمانية من يوم أمس الجمعة إلى 15 مارس/آذار، مشيرا إلى عقبات تشمل قلة التمويل وخلافا في إحدى المدن يتعلق بإجراءات التصويت.
والصومال بلا حكومة مركزية تملك سلطات واسعة منذ 30 عاما. وهو يخوض عملية انتخابية مطولة لاختيار قيادة جديدة، وتعطلت تلك العملية مرارا في ظل صراع على السلطة بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وبدأت الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني وكان مقررا اكتمالها أمس الجمعة. وتشمل عملية الانتخاب غير المباشرة اختيار شيوخ القبائل 275 عضوا في مجلس النواب يختارون بدورهم رئيسا جديدا في موعد لم يتحدد بعد