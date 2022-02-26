روسيا تستخدم حق النقض ضد المشروع الأمريكي بشأن أوكرانيا والإمارات والصين والهند ترفض التصويت

السبت 26 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة، يوم الجمعة بشأن أوكرانيا.

وامتنعت الإمارات والهند والصين عن التصويت على النص الذي صاغته الولايات المتحدة.

وصوت الأعضاء الآخرون بمجلس الأمن وعددهم 11 لصالح مشروع القرار. قال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو صوتت ضد مشروع القرار المناهض لروسيا وأوكرانيا. مضيفا لن أرد على من اتهم روسيا باستغلال حق الفيتو.

وأكد نيبينزيا أن مشروع القرار غير متوازن وأغفل مسائل مهمة جدا. وقال المندوب الروسي "نشكر جميع أعضاء مجلس الأمن الذين لم يؤيدوا مشروع القرار ضد موسكو".

كان المبعوث الروسي للأمم المتحدة، قال أمس الخميس، إن الهدف من العملية الروسية الخاصة في دونباس هو حماية الأشخاص المستهدفين من قبل نظام كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر.

وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.