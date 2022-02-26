رئيس أوكرانيا يودع قادة أوروبا: قد تكون آخر مرة ترونني فيها حيّا.. ويلغي متابعتهم على “تويتر” خلل عالمي يضرب فيسبوك الجيش يشن هجوماً على مواقع الحوثيين شرقي تعز الدفاع الروسية توجه رسالة إلى الأوكرانيين.. وتكشف تفاصيل معلومات استخباراتية حصلت عليها تخصّ كييف بالفيديو.. رئيس أوكرانيا يكشف مكان تواجده مع قيادة الحكومة.. ولورديان يبدي مخاوفه بشأن سلامته بيان مشترك لقادة الناتو ووزارتي دفاع روسيا وأوكرانيا تكشفان نتائج اليوم الثاني للحرب حملة إلكترونية واسعة غدا السبت إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه الكشف عن الفئات الممنوعة من الحج هذا العام وتكاليف المناسك بمصر شابة أمريكية تحصل لها صدفة لا تنسى.. وثقتها الصحافة والتاريخ ”بلقيس“ تدشن أولى رحلاتها من عدن إلى القاهرة
أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في لقاء عبر الفيديو بأن “هذه قد تكون آخر مرة يرونه فيها على قيد الحياة”.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مصادر أوروبية أنه قال: “قوات التخريب الروسية تتواجد في كييف وتطارده وعائلته”.
في السياق، أكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأوكراني زيلنسكي ألغي متابعة جميع حسابات رؤساء دول العالم الآن عبر الحساب الرسمي لمنصة “تويتر”، في إشارة إلى تصريح أصدره أمس، بأن أوروبا تركه وحيدا في مواجهة روسيا.
يواصل الجيش الروسى لليوم الثانى، عملياته فى أوكرانيا ودعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة، قائلا: سيكون من السهل الاتفاق إن كانت السلطة فى أيد الجيش الأوكرانى .
وأضاف الرئيس الروسى خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومى الروسى: “نثمن ما تقوم به قوات الجيش الروسى.. وأدعو القوات المسلحة الأوكرانية عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية”.