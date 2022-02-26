رئيس أوكرانيا يودع قادة أوروبا: قد تكون آخر مرة ترونني فيها حيّا.. ويلغي متابعتهم على “تويتر”

السبت 26 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في لقاء عبر الفيديو بأن “هذه قد تكون آخر مرة يرونه فيها على قيد الحياة”.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مصادر أوروبية أنه قال: “قوات التخريب الروسية تتواجد في كييف وتطارده وعائلته”.

في السياق، أكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأوكراني زيلنسكي ألغي متابعة جميع حسابات رؤساء دول العالم الآن عبر الحساب الرسمي لمنصة “تويتر”، في إشارة إلى تصريح أصدره أمس، بأن أوروبا تركه وحيدا في مواجهة روسيا.

يواصل الجيش الروسى لليوم الثانى، عملياته فى أوكرانيا ودعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة، قائلا: سيكون من السهل الاتفاق إن كانت السلطة فى أيد الجيش الأوكرانى .

وأضاف الرئيس الروسى خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومى الروسى: “نثمن ما تقوم به قوات الجيش الروسى.. وأدعو القوات المسلحة الأوكرانية عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية”.