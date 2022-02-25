خلل عالمي يضرب فيسبوك الجيش يشن هجوماً على مواقع الحوثيين شرقي تعز الدفاع الروسية توجه رسالة إلى الأوكرانيين.. وتكشف تفاصيل معلومات استخباراتية حصلت عليها تخصّ كييف بالفيديو.. رئيس أوكرانيا يكشف مكان تواجده مع قيادة الحكومة.. ولورديان يبدي مخاوفه بشأن سلامته بيان مشترك لقادة الناتو ووزارتي دفاع روسيا وأوكرانيا تكشفان نتائج اليوم الثاني للحرب حملة إلكترونية واسعة غدا السبت إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه الكشف عن الفئات الممنوعة من الحج هذا العام وتكاليف المناسك بمصر شابة أمريكية تحصل لها صدفة لا تنسى.. وثقتها الصحافة والتاريخ ”بلقيس“ تدشن أولى رحلاتها من عدن إلى القاهرة الحكومة اليمنية تشكل ”خلية أزمة“ لمتابعة أحوال المواطنين اليمنيين في ”أوكرانيا“
أعلن موقع Downdetector، الذي يراقب حالات الخلل في عمل مواقع الإنترنت الشائعة وانقطاعها، أن المستخدمين في دول مختلفة يشكون من خلل في عمل فيسبوك.
ووفقا لـ Downdetector، فقد بدأت المشاكل في الساعة 19.30 بتوقيت موسكو. ويشكو غالبية المستخدمين (49٪) من مشاكل في الموقع، بينما يشكو 47٪ من مشاكل في التطبيق، و 5٪ – من مشكلة تتعلق بالترخيص.
وبحسب الموقع، فقد واجه المستخدمون في روسيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى مشاكل.
وتأسس موقع فيسبوك في 2004 على يد مارك زوكربيرغ. ويقع المقر الرئيسي للشركة في كاليفورنيا.