الجيش يشن هجوماً على مواقع الحوثيين شرقي تعز

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أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة، شن هجوم على مواقع تمركز الحوثيين في محافظة تعز جنوبي اليمن.
وقال موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش إن قواته استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية صالة بالجبهة الشرقية للمدينة.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فضلا عن تدمير عربات عسكرية.