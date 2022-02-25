الدفاع الروسية توجه رسالة إلى الأوكرانيين.. وتكشف تفاصيل معلومات استخباراتية حصلت عليها تخصّ كييف

الجمعة 25 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان أن السلطات الأوكرانية نشرت راجمات الصواريخ في إحدى ساحات العاصمة كييف.

الدفاع الروسية تحذر

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “ما لدينا من معلومات استخباراتية تشير إلى أن راجمات صواريخ غراد، تم نشرها على ساحة شيفتشينكو وسط كييف لاستهداف منطقة مطار غوستوميل الاستراتيجي قرب العاصمة، الذي سيطرت عليه القوات الروسية أمس الخميس”.

وتابع البيان: “مستشاري البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية علموا القيادة العسكرية الأوكرانية نشر أنظمة مدفعية صاروخية في أحياء سكنية لاستقدام قصفها ليطال ذلك السكان المدنيين”.

وزاد: “استخدام النظام في كييف للأحياء السكنية يمثل جريمة حرب”.

وأكمل: “إنه أسلوب نعرفه جيداً فهو من الأساليب التي يستخدمها بشكل نشط الإرهابيون الذين ترعاهم CIA في الشرق الأوسط وبلدان أخرى”.

وخاطب البيان الأوكرانيين: “لقد تبنت قيادتكم المكونة من القوميين نفس الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون، فهم يريدون استخدامكم دروعاً بشرية”.

وأكد أن “القوات المسلحة الروسية لن توجه أبداً أي ضربات إلى المناطق السكنية في العاصمة الأوكرانية”، وفق ما نقلته روسيا اليوم.