الجيش يشن هجوماً على مواقع الحوثيين شرقي تعز الدفاع الروسية توجه رسالة إلى الأوكرانيين.. وتكشف تفاصيل معلومات استخباراتية حصلت عليها تخصّ كييف بالفيديو.. رئيس أوكرانيا يكشف مكان تواجده مع قيادة الحكومة.. ولورديان يبدي مخاوفه بشأن سلامته بيان مشترك لقادة الناتو ووزارتي دفاع روسيا وأوكرانيا تكشفان نتائج اليوم الثاني للحرب حملة إلكترونية واسعة غدا السبت إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه الكشف عن الفئات الممنوعة من الحج هذا العام وتكاليف المناسك بمصر شابة أمريكية تحصل لها صدفة لا تنسى.. وثقتها الصحافة والتاريخ ”بلقيس“ تدشن أولى رحلاتها من عدن إلى القاهرة الحكومة اليمنية تشكل ”خلية أزمة“ لمتابعة أحوال المواطنين اليمنيين في ”أوكرانيا“ آخر اتصال برئيس أوكرانيا ومكان تواجده وعرض اخير قدمه لـ بوتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان أن السلطات الأوكرانية نشرت راجمات الصواريخ في إحدى ساحات العاصمة كييف.
الدفاع الروسية تحذر
وقالت وزارة الدفاع في بيان: “ما لدينا من معلومات استخباراتية تشير إلى أن راجمات صواريخ غراد، تم نشرها على ساحة شيفتشينكو وسط كييف لاستهداف منطقة مطار غوستوميل الاستراتيجي قرب العاصمة، الذي سيطرت عليه القوات الروسية أمس الخميس”.
وتابع البيان: “مستشاري البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية علموا القيادة العسكرية الأوكرانية نشر أنظمة مدفعية صاروخية في أحياء سكنية لاستقدام قصفها ليطال ذلك السكان المدنيين”.
وزاد: “استخدام النظام في كييف للأحياء السكنية يمثل جريمة حرب”.
وأكمل: “إنه أسلوب نعرفه جيداً فهو من الأساليب التي يستخدمها بشكل نشط الإرهابيون الذين ترعاهم CIA في الشرق الأوسط وبلدان أخرى”.
وخاطب البيان الأوكرانيين: “لقد تبنت قيادتكم المكونة من القوميين نفس الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون، فهم يريدون استخدامكم دروعاً بشرية”.
وأكد أن “القوات المسلحة الروسية لن توجه أبداً أي ضربات إلى المناطق السكنية في العاصمة الأوكرانية”، وفق ما نقلته روسيا اليوم.