الدفاع الروسية توجه رسالة إلى الأوكرانيين.. وتكشف تفاصيل معلومات استخباراتية حصلت عليها تخصّ كييف بالفيديو.. رئيس أوكرانيا يكشف مكان تواجده مع قيادة الحكومة.. ولورديان يبدي مخاوفه بشأن سلامته بيان مشترك لقادة الناتو ووزارتي دفاع روسيا وأوكرانيا تكشفان نتائج اليوم الثاني للحرب حملة إلكترونية واسعة غدا السبت إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه الكشف عن الفئات الممنوعة من الحج هذا العام وتكاليف المناسك بمصر شابة أمريكية تحصل لها صدفة لا تنسى.. وثقتها الصحافة والتاريخ ”بلقيس“ تدشن أولى رحلاتها من عدن إلى القاهرة الحكومة اليمنية تشكل ”خلية أزمة“ لمتابعة أحوال المواطنين اليمنيين في ”أوكرانيا“ آخر اتصال برئيس أوكرانيا ومكان تواجده وعرض اخير قدمه لـ بوتين (رسميا) جرعة جديدة في سعر إسطوانة الغاز المنزلي بزيادة 1200 ريال
نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو ذكر فيه أنه وقيادة الحكومة والبرلمان في العاصمة كييف.
كما رد زيلينسكي، في وقتٍ سابق من اليوم، على رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بشأن عدم تواصله معه، ووعد بتعديل جدول الأعمال العسكري في المرة القادمة والتواصل معه في الوقت المحدد.
وكان رئيس الحكومة الإيطالية قد صرح اليوم الجمعة، بأن فلاديمير زيلينسكي كان من المفترض أن يتصل به في الصباح، إلا أنه لم يكن متاحاً لإجراء مكالمة، وتعذر الاتصال به.
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، عن مخاوفه بشأن سلامة الرئيس الأوكراني، التي اعتبر أنها باتت “مهددة” بعد الهجوم الروسي.
وأكد لودريان، في تصريح لإذاعة “فرانس إنتر” نقلتها فرانس برس، أن “سلامة الرئيس زيلينسكي تشكل عنصراً مركزياً في ما يحصل”، معلناً عن “قدرة” بلاده في تقديم المساعدة له “إذا لزم الأمر”.