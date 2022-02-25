بالفيديو.. رئيس أوكرانيا يكشف مكان تواجده مع قيادة الحكومة.. ولورديان يبدي مخاوفه بشأن سلامته

الجمعة 25 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو ذكر فيه أنه وقيادة الحكومة والبرلمان في العاصمة كييف.

كما رد زيلينسكي، في وقتٍ سابق من اليوم، على رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بشأن عدم تواصله معه، ووعد بتعديل جدول الأعمال العسكري في المرة القادمة والتواصل معه في الوقت المحدد.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية قد صرح اليوم الجمعة، بأن فلاديمير زيلينسكي كان من المفترض أن يتصل به في الصباح، إلا أنه لم يكن متاحاً لإجراء مكالمة، وتعذر الاتصال به.

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، عن مخاوفه بشأن سلامة الرئيس الأوكراني، التي اعتبر أنها باتت “مهددة” بعد الهجوم الروسي.

وأكد لودريان، في تصريح لإذاعة “فرانس إنتر” نقلتها فرانس برس، أن “سلامة الرئيس زيلينسكي تشكل عنصراً مركزياً في ما يحصل”، معلناً عن “قدرة” بلاده في تقديم المساعدة له “إذا لزم الأمر”.