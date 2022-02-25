بيان مشترك لقادة الناتو ووزارتي دفاع روسيا وأوكرانيا تكشفان نتائج اليوم الثاني للحرب

الجمعة 25 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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التقى مساء اليوم الجمعة، قادة حلف شمال الأطلسي الناتو، لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا بعد الغزو الروسي الذي بدأ الخميس.

وفي بيان عقب الاجتماع أكد الناتو أنهم سينشرون قوات إضافية في شرق أوروبا وذلك للوقوف على تطورات الأحداث التي تجري في أوكرانيا.

وقال البيان: لا يجب أن ينخدع أحد بالمبررات الروسية للهجوم على أوكرانيا، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان ردع روسيا على نحو مناسب وقوي.

وأكد قادة الناتو أن قرار بوتين بمهاجمة أوكرانيا كان “خطأ استراتيجي فظيع”، حسب وصفهم.

بدورها أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية خسرت منذ بدء عمليتها 80 دبابة و516 مدرعة و7 مروحيات و10 طائرات.

أما رئيسة المفوضية الأوروبية فقالت: يجب أن يدفع بوتين ثمنا باهظا لحربه غير المبررة، وتحدثت مع بايدن بشأن استجابتنا الموحدة لدعم الأوكرانيين وزيادة الضغط على روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية تقريراً حول نتائج المعركة بيومها الثاني، مؤكدة أنها القوات المسلحة الروسية دمرت 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية الاوكرانية

وقالت: مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية خلال الاشهر القليلة الماضية إلى أوكرانيا خلال العملية الروسية، إضافة إلى أنه خلال العملية العسكرية تم اسقاط 6 مقاتلات ومروحية واحدة و5 مسيرات تابعة للجيش الأوكراني.

وأضافت: من بين المنشآت العسكرية التي تم تدميرها في أوكرانيا 17 مركزاَ للقيادة والاتصالات و 19 منظومة “اس-300” و “اوسا” و39 رادار.