حملة إلكترونية واسعة غدا السبت إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه

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تنطلق عند السابعة من مساء غد السبت حملة إلكترونية واسعة تحت وسم "هشتاق" #الشهيد_شعلان، وذلك إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب ورفاقه الأبطال، الذين استشهدوا وهم يتقدمون صفوف المقاتلين دفاعا عن الجمهورية والثورة والمكتسبات الوطنية.
وتأتي الحملة الإلكترونية تأكيدا على الدور البطولي والنضالي الذي قدمه الشهيد شعلان في بناء المؤسسة الأمنية بمأرب، وتخليدا لدوره ورفاقه الأبطال في إفشال مخططات المشروع الفارسي وذراعها الحوثية التي تستهدف اليمن والمنطقة.
وتمكن الشهيد عبدالغني شعلان ورفاقه الأبطال فجر السادس والعشرين من فبراير 2021 من إلحاق هزيمة نكراء بجحافل مليشيا الحوثي الإيرانية في جبال البلق غرب مأرب انتهت بدحر المليشيا وإفشال أخطر الهجمات الإرهابية، فيما فاز العميد شعلان ورفاقه الأبطال بوسم الشهادة دفاعا عن الجمهورية والوطن ومكتسباته.