الكشف عن الفئات الممنوعة من الحج هذا العام وتكاليف المناسك بمصر

الجمعة 25 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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كشف اتحاد عام المصريين في السعودية عن الفئات التي ستمنع من أداء فريضة الحج هذا العام، موضحا التكاليف التي سيخضع لها المواطن المصري لأداء هذه المناسك.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية: "المملكة ستمنع بعض الفئات من أداء فريضة الحج هذا العام،

وهم مَن يسافرون لزيارة أشخاص يعيشون على أرض المملكة، وسيختم على التأشيرة بمنعهم من أداء الفريضة، لكن يسمح لهم بأداء مناسك العمرة حتى نهاية شهر رمضان المقبل". وأشار حنفي إلى أن "كل من لم يكتمل تحصينه بلقاح ضد فيروس كورونا داخل المملكة، لن يسمح له بدخول الأراضي المقدسة أثناء فترة الحج".

وأضاف: "إذا مضى أقل من 5 سنوات منذ أخر فريضة حج، لن يؤدي الشخص الفريضة هذا العام". كما أوضح نائب رئيس اتحاد عام المصريين بالمملكة قائلا: "على المصريين الذين يرغبون في أداء العمرة الخضوع لحجر صحي لمدة 3 أيام بأحد الفنادق المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، على نفقته، لذلك لن تقل أسعار(كلفة) العمرة هذا العام عن 45 ألف جنيه مصري، وهذه ستكون أقل فئة".

وتابع: "من يرغب في أداء فريضة الحج يجب عليه التقدم لإحدى الشركات المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، ويمكن معرفة الشركات المعتمدة من غيرها عن طريق مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، إذ أنه يحتوي على كشف بأسماء هذه الشركات".

وأكمل حنفي موضحا: "الخطوة التالية يجب أن يحصل الراغب في أداء فريضة الحج على تأشيرة من إحدى القنصليات السعودية في مصر، وللأسف لم يستطع أي معتمر مصري دخول الأراضي المقدسة حتى وقتنا هذا، بسبب مشكلة كبيرة في الربط الإلكتروني بين وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج والعمرة السعودية، وأتمنى أن تعجل وزارة السياحة بعملية الربط الإلكتروني، لأن المصريين مشتاقون لزيارة الكعبة والمسجد النبوي".