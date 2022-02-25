”بلقيس“ تدشن أولى رحلاتها من عدن إلى القاهرة

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دشنت شركة طيران الملكة بلقيس، الجمعة، أولى رحلاتها الجوية للمسافرين من العاصمة المؤقتة عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح مدير عام الإدارة التجارية بالشركة انور السروري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن الشركة بذلت جهود حثيثة توجت بتدشين خطوط "الملكة بلقيس" بفتح الخط الذهبي إلى مطار القاهرة الدولي.
وأشاد بما قدمته وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني من تسهيل وإجراءات عودة التشغيل الخط الملاحي للشركة مجدداً.
ولفتإلى ان الشركة تتبنى خطط مستقبلية لتدشين خطوط جديدة لمختلف الدول.