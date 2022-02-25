الحكومة اليمنية تشكل ”خلية أزمة“ لمتابعة أحوال المواطنين اليمنيين في ”أوكرانيا“

الجمعة 25 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، يوم الجمعة، تشكيل خلية أزمة لمتابعة أحوال المواطنين اليمنيين في أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها شُكلت خلية ازمة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والادارية لمتابعة احوال المواطنين اليمنيين المتواجدين في جمهورية أوكرانيا نتيجة للحرب الدائرة فيها”.

وأضافت الوزارة، أن الخلية “ستعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع المواطنين اليمنيين، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية”.

وفي وقت سابق من الخميس، حثت السفارة اليمنية في بولندا، “المواطنين اليمنيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا لتأجيل سفرهم في الوقت الحالي، حتى إشعار آخر”.

وحثت السفارة في بيان، المقيمين اليمنيين “المتواجدين داخل الأراضي الأوكرانية والذين ليس لديهم أعمال ضرورية إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية وذلك حرصا على سلامتهم”، مشيرة إلى أن بولندا ستسمح لليمنيين القادمين من أوكرانيا “بالدخول إلى أراضيها والبقاء فيها مدة لا تزيد عن 15 يوما”.

وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، صرح الجمعة، بأن “الحكومة لم تتلق أي بلاغ عن أي اصابات في أوساط مواطنيها في أوكرانيا”.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.