(رسميا) جرعة جديدة في سعر إسطوانة الغاز المنزلي بزيادة 1200 ريال

الجمعة 25 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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رفعت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب)، سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 4500 ريال للمستهلك.

ووفق وثيقة رسمية فقد أجرت الشركة اليمنية للغاز، تعديلاً على سعر الغاز المنزلي بإضافة 1200 ريال لقيمة الأسطوانة.

وأقرت الشركة أن يكون سعر أسطوانة الغاز المنزلي من معامل الإنتاج في شركة صافر (3550 ريال) للأسطوانة، مضافاً إليه (17.75 ريال) كضريبة دخل، بحيث يصبح سعرها للمستهلك (4500)؛ على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد بدءاً من اليوم الجمعة.

وتضمنت الوثيقة توجيها من الشركة اليمنية للغاز، إلى محطات تعبئة اسطوانات الغاز ومالكي محطات غاز السيارات، بزيادة سعر أسطوانة الغاز المنزلي.

والارتفاع الجديد في سعر الغاز المنزلي، جاء بموجب محضر إقرار تسعيرة الغاز المنزلي، المعمد من قبل رئيس الحكومة، معين عبدالملك، بتاريخ 19 من الشهر الجاري،بحسب الوثيقة المشار اليها.

ووفق التعديل الأخير؛ سيكون سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي للوكلاء في محافظة مارب بعد إضافة أجور النقل والرسوم الأخرى، 4000 ريال في مدينة مأرب و4500 ريال في مديرية الوادي ومحيط المدينة، فيما سيضيف الوكلاء مبلغ فائدة نحو 300 ريال على سعر الأسطوانة.

يذكر ان الأسطوانة الواحدة من مادة الغاز المنزلي كانت تباع في أسواق مأرب ب 3300 ريال قبل صدور التسعيرة الجديدة.