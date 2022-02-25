قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 تضع المنتخب اليمني في المجموعة الثانية.. تعرف على جدول مباريات المنتخب

الجمعة 25 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 المنتخب اليمني في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات فلسطين، منغوليا ،والفلبين.

وسحبت امس الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها الصين خلال الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو.

وحل المنتخب الكويتي في المجموعة الأولى القوية إلى جانب المنتخب الأردني ومنتخبي نيبال وإندونيسيا، وستكون المنافسة كما هو متوقع بين المنتخبين الكويتي والأردني من أجل حجز مقعدين مؤهلين للبطولة الآسيوية، خصوصاً مع إمكانية تأهل أصحاب الوصافة.

وفي المجموعة الثانية يسعى المنتخبان اليمني والفلسطيني للتأهل والانضمام إلى المنتخبات العربية في الصين عام 2023، وسيكون عليهما التفوق على منتخبات مونغوليا ومنتخب الفيليبين بغية تحقيق الهدف المرجو ولن تكون المهمة سهلة أبداً.

أما المجموعة الثالثة فضمت أوزبكستان القوية مع منتخبات سريلانكا والمالديف وتايلاند، وطبعاً سيكون المنتخب الأوزبكي المرشح الأوفر حظاً لتصدر هذه المجموعة نظراً لقوته والعناصر المُميزة التي يملكها مقارنةً بسائر المنتخبات التي ستُنافسه.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات الهند وكامبوديا وأفغانستان وهونغ كونغ، وستكون هذه المجموعة مفتوحة للجميع من أجل محاولة التأهل للبطولة الآسيوية، أما المجموعة الخامسة فجاء فيها المنتخب البحريني الذي سيواجه كلًّا من ماليزيا وبنغلادش ومنتخب تركمانستان المتطور كثيراً في الفترة الأخيرة.

وأخيراً ضمت المجموعة السادسة منتخبات قيرغيزستان وسنغافورة وميانمار وطاجيكستان، وستكون المنافسة من أجل التأهل مُتاحة للجميع بسبب التساوي في القوة بين جميع منتخبات هذه المجموعة.

وفقا لنظام التأهل الذي حدده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى بطولة كأس آسيا بشكل مباشر، بينما تتأهل أفضل 5 منتخبات حلت في المركز الثاني في المجموعات الست، لتكون هناك 11 بطاقة متاحة أمام 24 منتخبا مشاركا في التصفيات النهائية المؤهلة.

وضمن 13 منتخبا التأهل إلى النهائيات حتى الآن، وهي: السعودية وقطر والإمارات وسوريا والعراق وعمان ولبنان واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وفيتنام وإيران، بالإضافة إلى منتخب الصين مستضيف البطولة.

*فيما يلي جدول مباريات المنتخب اليمني في التصفيات

اليمن× الفلبين 8/6/2022

اليمن× فلسطين 11/6/2022

اليمن ×منغوليا 14/6/2022