العميد دركم...الشهيدشعلان بنى مؤسسة أمنية ولاؤها للوطن لا لفرد أو قائد

الجمعة 25 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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قال العميد أحمد سعيد دركم قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق ، إن الشهيد العميد عبدالغني شعلان قائد القوات الخاصة بنى مؤسسة أمنية حقيقية ولاؤها للوطن ولا تتبع قائد أو فرد ، ضربت أروع الأمثلة سواء على مستوى التعامل الإنساني، أو في تنفيذ المهام الأمنية والقتالية.

وأكد العميد دركم المضي على درب الشهيد شعلان في تطوير وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية التي تشهد مزيدا من التطور والبناء المؤسسي يوما عن يوم .. داعيا كافة الوحدات الأمنية بالمضي على خطى ودرب الشهيد شعلان في الجد والمثابرة والعمل على تحقيق مزيد من التطور للمؤسسة الأمنية بمأرب.

وقال في تصريح لموقع محافظة مأرب إن الحديث عن العميد شعلان في الذكرى الأولى لاستشهاده حديث عن رجل وقائد عسكري محنك بامتياز يتمتع بأخلاق عالية ويتواجد ميدانيا سواء في بناء وحدات أمنية متطورة بكافة الإمكانات والكوادر في محافظة مأرب أو في الدفاع عن مأرب بجبهات القتال.

وأضاف: جمعتني بالقائد الشهيد عبدالغني شعلان سنين من العمل الأمني المشترك، منذ بداية الحرب عندما كانت مليشيا الحوثي على أبواب مأرب في 2015، حيث بدأنا في تأسيس الأجهزة الأمنية وعملنا سويا خلال تلك الفترة، وكان لذلك العمل ثمرة كبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار لهذه المحافظة.

وأكد أن الشهيد شعلان كان له دورا بارزا في بناء المؤسسة الأمنية، وكان يحمل عبئ الأمن على عاتقه، "وكنا إلى جانبه سندا ودعما، وكان هو الفيلق المتقدم بقوات الأمن الخاصة تحت قيادته، وبرحيله خسرت مأرب رجلا فذا وشجاعا، وهامه وطنية في الجانب الأمني والقتالي وعلى كل المجالات".

واختتم العميد دركم تصريحه بالتأكيد على المضي على درب الشهيد شعلان ورفاقه الأحرار، وتحقيق الهدف الأسمى الذي ضحوا من أجله بأرواحهم سواء في تأمين مأرب وتحقيق الأمن والاستقرار لسكانها والنازحين فيها، أو في جبهات القتال في مواجهة مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية.