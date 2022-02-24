الجيش الروسي يعلن عن نجاح اليوم الأول من “غزو” أوكرانيا قائمة الـ14.. أوكرانيا تقترح عقابًا «مدمرًا» على روسيا الخطباء والدعاة يؤكد على مواجهة الفكر الطائفي الايراني وإسناد الجيش الوطني المقدشي في حوار صريح يكشف تفاصيل عسكرية مهمة ويتحدث عن توقف العمالقة جنوب مأرب والوضع في حرض والخطط القادمة للجيش و 15 لواء حشدهم الحوثي منظمة ميون تدين احتجاز ومصادرة ممتلكات معارضين للحوثيين مهجرين قسرياً عاجل: أردوغان يعلن موقفه من هجوم روسيا على أوكرانيا الإطاحة بقاضي موال للانتقالي من منصبه بسبب مخالفته الدستور الإعلان عن أول الخسائر البشرية في الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا مع من تقف الصين في الحرب الروسية على أوكرانيا؟ سلاح خطير لم يستخدم بعد بمقدورة تدمير قوة بوتين بدون طلقة رصاصة واحدة!
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها حققت “بنجاح” كل الاهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرنيا حيث أسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، بحسب السلطات الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف “أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عهدت الى مجموعات العسكريين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية”.
وكانت قد اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، الهجمات الصاروخية على أوكرانيا واستهداف المناطق العسكرية في ظل اجتماع جلسة مجلس الأمن للتوصل لحل سلمي.
ودمر الجيش الروسي القواعد الجوية لـ أوكرانيا في أقل من 4 ساعات بعد اندلاع الحرب، وأصبحت تطلق وابلًا من الصواريخ على الأراضي الأوكرانية.
وحلقت الطائرات الروسية فوق الأراضي الأوكرانية لتحديد أهدافها وتسهل الأمر على الدبابات وباقي عناصر الجيش من دخول «كييف».
وفر المواطنون الأوكرانيون من بلادهم خوفا من تداعيات الهجوم الروسي على الدولة الأوكرانية.