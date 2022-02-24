عاجل: أردوغان يعلن موقفه من هجوم روسيا على أوكرانيا

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رفض الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، واصفا العملية بالغير مقبولة.
وقال في خطاب متلفز قبل قليل: نرفض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونرى أنها ضربة موجهة للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: "هذه الخطوة، التي نرى أنها تتعارض تماما مع القانون الدولي ضربة موجعة للاستقرار والسلام الإقليميين".
وتحدث الرئيس التركي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، وأكد على دعم أنقرة لوحدة الأراضي الاوكرانية.
وقال أردوغان: "نأسف بشدة أن روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان تجمعنا بهما علاقات سياسية واجتماعية، تواجهان بعضهما بهذه الطريقة".
وتابع الرئيس التركي قائلا: "سنقوم بواجبنا لضمان أمن جميع من يعيشون في أوكرانيا، خصوصا مواطنينا وإخوتنا التتار في المنقطة".
وكان قد تحدث أردوغان إلى بوتين في اتصال هاتفي الأربعاء حيث عبر عن رفضه لخطوات اارئيس الروسي التي تهدد سيادة أوكرانيا.