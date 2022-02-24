الإطاحة بقاضي موال للانتقالي من منصبه بسبب مخالفته الدستور

الخميس 24 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اطاح النائب العام برئيس نيابة استئناف المكلا،من منصبه، بعد اتهامات رسمية وجهت له بمخالفته للدستور.

وكلّف النائب العام د. احمد بن احمد الموساي، القاضي رائد صالح لرضي رئيس نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بحضرموت إلى جانب عمله بالقيام مؤقتاً بأعمال رئيس نيابة استئناف المكلا ، بديلاً للقاضي شاكر بنش.

وجاء قرار التكليف بعد أيام من خطاب المحافظ البحسني موجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، متهماً بنش بمخالفة القانون والدستور والعمل القضائي.

وتضمن قرار التكليف في المادة الثانية منه أن يتم إخلاء عهده رئيس النيابة السلف وإجراء دور الاستلام والتسليم وفقاً للتعميم رقم 8لعام 1993م.

ويشغل القاضي شاكر بنش رئيس نيابة استئناف المكلا، ومتحدث باسم نادي القضاة الجنوبي الموالي المجلس الانتقالي.