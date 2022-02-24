واشنطن: لدينا طرق عديدة لمحاسبة الحوثيين وإعادة تصنيفهم كجماعة إرهابية قيد المراجعة

الخميس 24 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكدت الخارجية الأمريكية، على استمرار محاسبة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بمافي ذلك إمكانية إعادة تصنيفها كجماعة إرهابية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي.



وقال: "إن لدى بلاده طرقا عديدة لمحاسبة الحوثيين، بما فيها العقوبات التي تم فرضها أمس".



وأضاف: إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحل الأزمة في اليمن عبر الدبلوماسية، وأن إعادة إدراجها جماعة إرهابية لا يزال قيد المراجعة.



وحمّل المتحدث الأمريكي مليشيا الحوثي المسؤولية عن "أكبر أزمة إنسانية في العالم".



وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول هجمات الحوثيين ضد الحكومة اليمنية ودول الجوار.



وقالت الخزانة الأمريكية، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قام بمعاقبة أعضاء شبكة دولية تمول حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة.



وأعلنت الإمارات، في وقت سابق، الأربعاء، إدراج فرد، و5 كيانات على قائمة الإرهاب، لارتباطهم بدعم وتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية.