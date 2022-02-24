أوكرانيا تعلن إسقاط 6 طائرات روسية وموسكو تعلن تعطيل دفاعات كييف

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أكدت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها أسقطت خمس طائرات ومروحية تابعة للجيش الروسي الذي باشر عملية عسكرية على أوكرانيا خلال الليل.
وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني "أسقطت خمس طائرات ومروحية تابعة للمعتدي".
من جهته أكّد الجيش الروسي اليوم أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة".
ونقلت وكالات الأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة" مضيفا "ودمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة "دقيقة".
وأوضحت الوزارة في بيان أنه "يتم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران سلاح الجو الأوكراني، بأسلحة عالية الدقة".
وأضافت الوزارة أنها لا تستهدف المدن الأوكرانية بضربات صاروخية أو مدفعية