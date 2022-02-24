مأرب ..قافلة اسناد دوائي وغذائي ووسائل نقل من أبناء العاصمة دعما للجبهات

الخميس 24 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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سير مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة قافلة تموينية وسيارات ووسائل نقل لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مارب. وقال وكيل أمانة العاصمة أمين عام المجلس عبدالمجيد الجرف إن تواصل هذه القوافل الشعبية دليل على قوة الولاء الشعبي لجيشه المرابط في السهول والجبال والوديان.. ونقل الجرف تحيات امين العاصمة رئيس المجلس اللواء عبدالغني جميل لابطال الجيش في الجبهات.. موضحا أن هذه الامدادات لا تساوي شيئا أمام ما يقدمه الأبطال في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية. وكان في استقبال القافلة قائد اللواء 314 مدرع العميد الركن محمد يحيى الشرفي وقائد اللواء 133 العميد الركن عبدالعزيز الحيدري، وعدد من ضباط الجيش والتوجيه المعنوي، الذين أشادوا بتواصل الدعم الشعبي للأبطال في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب. وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة والاستاد الشعبي العقيد احمد يحي الاشول، قال خلال تسليم القافلة للأبطال إن أحرار أمانة العاصمة وكل الشرفاء عازمون على استمرار الدعم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي. من جانبه قال عضو مجلس النواب د. عبدالملك القصوص إن نضال الابطال في الجبهات ألهمت كافة اليمنيين وخاصةأبناء العاصمة لتقديم كافة اشكال الدعم المادي والمعنوي وصولا الى الاسناد بالروح والمال.. العميد الحيدري بدوره أكد أن استمرار الدعم الشعبي يمثل أهم عوامل الصمود في وجه مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن قيادة الجيش لن تتوقف قبل أن يعود أبناء العاصمة الى بيوتهم وكل ابناء اليمن الاحرار الى مدنهم وقراهم وبيوتهم رافعي الرؤوس. وقال العميد الشرفي أن انتصارات الجيش في الجبهات هو انعكاس لصورة التلاحم الشعبي والالتفاف حول ابطال الجيش الوطني، مثمنا جهود مجالس الاسناد وخاصة مجلس إسناد أمانة العاصمة على نضالهم المستمر إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في معركة استعادة الدولة. وقدم مجلس الاسناد بامانة العاصمة الى جانب الامداد الغذائي والدوائي والخيام، عددا من وسائل النقل وخزانات المياه، وقدموا سيارة هدية لابطال الجيش الوطني.