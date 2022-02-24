الهجوم الروسي على أوكرانيا بدأ.. بوتين يعلن انطلاق عملية عسكرية وكييف تؤكد بدء الغزو لأراضيها

الخميس 24 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، في وقت قال فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة إن روسيا بدأت غزواً واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة، في حين قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن غزو روسيا لأوكرانيا بدأ في الأغلب.

"بوتين يختار الحرب"

الرئيس الروسي طالب في خطاب تلفزيوني الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم وأضاف إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها"، وفق ما أورد موقع سبوتنيك الروسي.

كما أشار الرئيس بوتين إلى أن مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها وتابع:"إنها مسألة وقت".

ميدانياً،

كشفت وكالة إنترفاكس الأوكرانية بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف. روسيا أوكرانيا بوتين مركبات عسكرية روسية تتقدم نحو الحدود مع أوكرانيا / الأناضول وقال كوليبا، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "بدأ بوتين للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات". وأضاف "هذه حرب عدوانية، أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك.

حان وقت العمل الآن".

فيما نقل موقع أوكرانيسكا برافدا الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي. وسمع شهود من رويترز في كييف دوي سلسلة انفجارات بعد وقت قصير من إعلان روسيا عن عملية عسكرية في أوكرانيا.

بوتين: لم يعد بإمكاننا الصمت من جانبه قال بوتين إن الدول الرائدة في حلف الناتو تدعم من أسماهم "بالنازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها" وأكد بوتين أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف الرئيس الروسي في خطابه إن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية بل تعتبر روسيا أنه من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير وأشار إلى أن تحركات بلاده مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة.

كما حث بوتين الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم وتابع إنه ينبغي ألا يساور أحدا شك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى وعواقب وخيمة على المعتدي المحتمل. في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور على حد قوله إذ أكد إنه: "لا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان وتستمر في الوجود والتطور في ظل تهديد دائم من أوكرانيا".

وقال الرئيس الروسي إن محاولات موسكو الاتفاق على عدم توسيع الناتو باءت بالفشل والوضع بشأن توسع الحلف أصبح أكثر خطورة ولم يعد بإمكاننا الصمت

وأضاف: "بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها هذه سياسة احتواء لروسيا لكنها بالنسبة لنا هذا تهديد حقيقي لوجود الدولة". وتابع: "لا يمكن أن ينظر المرء دون شفقة إلى الإبادة الجماعية التي تحدث في دونباس