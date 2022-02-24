واشنطن: نتواصل مع شركائنا الإقليميين لمحاسبة ميليشيا الحوثي

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قالت الخارجية الأمريكية: إن واشنطن ملتزمة بمساعدة السعودية والإمارات في مواجهة هجمات الحوثيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: نتواصل مع شركائنا الإقليميين لمحاسبة الذين يتسببون بإطالة أمد الحرب في اليمن، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
في سياق متصل، قالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة دولية تمول ميليشيات الحوثي في اليمن.
الحرس الثوري والحوثي:
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشبكة الدولية التي تدعم الحوثيين يترأسها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأكدت أن الشبكة المدعومة من فيلق القدس الإيراني حولت ملايين الدولارات لدعم هجمات الحوثيين.
وقالت الخزانة الأمريكية: على قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض لإنهاء الصراع في اليمن.
وأضافت: سنواصل العمل بـ”حسم” ضد كل من يحاول إطالة أمد النزاع في اليمن لتحقيق مآربه الخاصة.