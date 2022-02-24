يونايتد يخطف التعادل أمام أتلتيكو في دوري الأبطال

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تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الأسباني 1- 1، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق جواو فيليكس، قبل أن يدرك أنتوني إيلانغا التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 80.
يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في ملعب الفريق الإنجليزي يوم 15 من مارس المقبل.