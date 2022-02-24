الهجرة الدولية تقدّم برامج الدعم النفسي للنازحين في مأرب

الخميس 24 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، تقديم برامج الدعم النفسي للنازحين في 34 موقعًا في محافظة مأرب، التي تحتضن قرابة 3 مليون نازح من مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها على صفحتها في "تويتر"، أنها قدّمت برامج "الصحة العقلية والدعم النفسي للنازحين والمهاجرين في 34 موقعا في مأرب".

وأشارت إلى أن هذه البرامج "تأتي في ظل الصدمات والضغوطات النفسية التي يعاني الكثيرون في اليمن منها؛ نتيجة الصراع المطوّل".

ونوهت إلى أن هذه البرامج تأتي بدعم من الاتحاد الأوروبي، والحكومة اليابانية.

وكانت منظمة الهجرة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، نزوح أكثر من 20 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري.

وتحتضن محافظة مأرب النصيب الأكبر من المحافظات التي تستضيف النازحين في الجمهورية اليمنية، حيث يقدر عدد النازحين فيها بنحو 3 مليون نازح، بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي.