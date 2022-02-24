العميد اليسري يتحدث عن البطولة التي صنعها العميد «شعلان» يوم استشهاده في جبهات البلق وغيرت مسار المعركة وهزمت هجوم الميليشيات

الخميس 24 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد قائد قوات الأمن الخاصة، العميد يحيى اليسري أن رجال الأمن والجيش هم أمل الوطن وحبل نجاته، في استعادة الدولة اليمنية المسلوبة، بتضحياتهم ونضالاتهم، وتثبيت الأمن والاستقرار.

وقال العميد اليسري في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان، قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب ورفاقه، والتي تصادف الـ 26 فبراير، إن الجهود المؤسسية التي بذلها الشهيد شعلان أثمرت في بناء جهاز أمني فاعل وكفؤ في المحافظة.

وأضاف "العميد شعلان نجح في بناء قوة أمنية في المحافظة قادرة على مواصلة المشوار بنفس النهج والطريق والمبادئ التي مضى عليها الشهيد، وأصبحت مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين الشرفاء والاحرار لما لمسوه من حماية وأمن واستقرار".

ولفت إلى أن قوات الأمن الخاصة بمأرب أصبحت حاجزاً وسداً منيعا وصخرة صلبة تحطمت عليها كل المؤامرات والمكائد والمخططات الإجرامية لعناصر الارهاب والتخريب والتمرد، والخارجين على النظام والقانون.

ووصف العميد شعلان قائلاً: "كان نموذجا للقائد الشجاع، الذي عمل بنكران للذات، فكان القائد الإنسان والمُربي الصادق والجندي المخلص والمقاتل الشجاع، الذي ضرب أروع الأمثلة في تاريخ القيادة العسكرية الحديثة".

وقال إن البطولة التي صنعها العميد شعلان يوم استشهاد في 26 فبراير 2021 في جبهات البلق غيرت مسار المعركة وهزمت هجوم الميليشيا الحوثية الإيرانية التي حاولت الاستيلاء على أهم المواقع الحيوية والدفاعية عن مأرب الأبية.

وأضاف: " بقدر ما يعترينا من حزن ونحن نحيي الذكرى الأولى لاستشهاد العميد شعلان لكن يواسينا ويثير فخرنا به هو قيامه بعملية بطولية فدائية قل أن يقوم بها القادة، وضحى بحياته في معركة الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية بوجه مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية".

وأكد أن قيم الشهيد العميد شعلان وبطولاته انغرست في أذهان وقلوب منتسبي قوات الامن الخاصة وما زالت حيةً تسري في النفوس والواقع العملي، لأنه كان القائد المثالي والنموذج المشرف بين القادة والوحدات الأمنية والعسكرية، فخلد ذكره في أنصع صفحات التاريخ.

ووجه العميد اليسري بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان جميع منتسبي فروع قوات الأمن الخاصة من القادة والضباط والصف والجنود الميامين وأسود الميادين الأبطال بمواصلة مشوار النضال والتضحية والفداء والسير على نهج الشهداء الأبرار.

وشدد على ضرورة أن تسخر كل الجهود والطاقات والإمكانات المادية والمعنوية في خدمة القضية وحماية الوطن والمواطن والعمل على نصرة المظلومين.. مؤكدا أهمية التعامل الراقي وفق النظام والقانون ومراعاة كل الجوانب الإنسانية والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية الحسنة أثناء تأدية الواجب.

ووجه قائد قوات الأمن الخاصة في الجمهورية بالضرب بيد من حديد ودون هوادة أو تهاون ضد كل من تسول له نفسه المساس والعبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن.. مؤكداً بأن "معركة اليوم تستدعي تضافر الجهود بما يحقق الأمن والاستقرار، وهزيمة المشروع الإيراني والفارسي الخبيث الذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة والعالم".