عاجل.. الامارات تدرج خمسة كيانات تابعة للحوثيين في قائمة الارهاب

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ادرجت الامارات اليوم الأربعاء خمسة كيانات مرتبطة بميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.
وتشمل القائمة المدعو "عبده عبدالله دائل أحمد" والشركة العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية وشركة الحظاء للصرافة ومعاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير والناقلة ثري /9109550 IMO/ 5 وبيريدوت للتجارة والشحن ذ م م حسب ما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية.
ونص القرار على انه "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة ..حيث إن هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".