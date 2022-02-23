عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي بعشرات الملايين من الدولارات

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أعضاء في شبكة دولية تقوم بتمويل مليشيات الحوثي في الحرب على الحكومة اليمينة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين في الدول المجاورة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، إن الشبكة المشمولة بالعقوبات تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والممول الحوثي سعيد الجمل حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة معقدة من الوسطاء لصالح هجمات الحوثيين.

وأوضح بيان الخزانة الأمريكية أن شبكة سعيد الجمل استعانت بمجموعة من التجار الدوليين من ضمنهم عبد الله داعل أحمد المقيم في الإمارات والسويد ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس ستافريديس المقيم في الإمارات.

وأضاف البيان أن الخزانة الأمريكية إتخذت قرار فرض العقوبات على الشبكة بالتعاون والتنسيق مع حلفائها في منطقة الخليج، في الوقت الذي أكدت إستمرار عمل الخزانة مع حلفاء واشنطن في المنطقة لاستهداف الساعين لإطالة أمد الحرب في اليمن لأهدافهم الخاصة.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي تواصل شن هجمات صاروخية وعبر المسيرات على جيران اليمن على رغم الدعوات للتفاوض لإنهاء الصراع.

وقال البيان بأنه يتوجب "على الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع".