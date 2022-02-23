محافظ شبوة يقدم عددا من الأليات الأمنية المسلحة لحفظ وتثبيت الأمن بمديرية بيحان.

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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دشن مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن عوض مسعود الدحبول صباح اليوم ، العمل بالأطقم الأمنية المسلحة المقدمة من محافظ المحافظة عوض ابن الوزير رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة لمديرية بيحان.

وخلال التدشين أكد العميد الدحبول على أن هذه الأطقم التي تم توفيرها لأمن مديرية بيحان ستساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المديرية

. مشدداً على الحفاظ على الآليات والإمكانيات التي تم توفيرها بما يسهم بالارتقاء بمستوى العمل الأمني وتعزيز القدرات الأمنية.