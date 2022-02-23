”رايتس رادار“ تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المحكومين بالإعدام من قبل الحوثيين محافظ شبوة يقدم عددا من الأليات الأمنية المسلحة لحفظ وتثبيت الأمن بمديرية بيحان. أول رد روسي على العقوبات الأميركية خبير دولي في الألغام: ما يفعله الحوثيون في اليمن ليس حربا عسكرية العثور على جثة مهاجر يمني في إحدى الغابات بين الحدود البولندية البيلاروسية بعد رفض مليشيات الانتقالي.. استقبال مهيب لجثمان الصبيحي في سيئون وتشييعه الى مسقط رأسه بأبين قيادات ايرانية على أسوار السفارة السعودية والشوارع المحيطة بها.. شاهد في اليوم المميز.. تعز تتفرد بحدث نال اعجاب الجميع قرارات عاجلة: أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ وتستدعي قوات الإحتياط وتأمر مواطنيها بمغادرة روسيا فورا وتجيز حمل السلاح الدفاع الأميركية تنصح بوتين: تجنب خيار الحرب الشاملة
دشن مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن عوض مسعود الدحبول صباح اليوم ، العمل بالأطقم الأمنية المسلحة المقدمة من محافظ المحافظة عوض ابن الوزير رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة لمديرية بيحان.
وخلال التدشين أكد العميد الدحبول على أن هذه الأطقم التي تم توفيرها لأمن مديرية بيحان ستساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المديرية
. مشدداً على الحفاظ على الآليات والإمكانيات التي تم توفيرها بما يسهم بالارتقاء بمستوى العمل الأمني وتعزيز القدرات الأمنية.