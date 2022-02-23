العثور على جثة مهاجر يمني في إحدى الغابات بين الحدود البولندية البيلاروسية بعد رفض مليشيات الانتقالي.. استقبال مهيب لجثمان الصبيحي في سيئون وتشييعه الى مسقط رأسه بأبين قيادات ايرانية على أسوار السفارة السعودية والشوارع المحيطة بها.. شاهد في اليوم المميز.. تعز تتفرد بحدث نال اعجاب الجميع قرارات عاجلة: أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ وتستدعي قوات الإحتياط وتأمر مواطنيها بمغادرة روسيا فورا وتجيز حمل السلاح الدفاع الأميركية تنصح بوتين: تجنب خيار الحرب الشاملة هذه ثروة وأسماء المستهدفين من عقوبات بريطانيا على روسيا خوفاً من الخيانات.. إجراءات مشددة حول زعيم الحوثيين أعجوبة البحار ...أكبر وأغرب سفينة في العالم تستعد للإبحار.. وهذا ثمن الرحلة وشروطها قد ينفجر الوضع عسكرياً ...قوات أمريكية ضخمة تتجه للبلطيق واوكرانيا تستدعي جنود الإحتياط
أعلنت السفارة اليمنية في "وارسو" وفاة مهاجر يمني في الحدود الدولية بين بولندا وبيلاروسيا.
وتقدمت السفارة بالتعازي لأسرة مواطن يدعى أحمد رائد عبده الشوافي(26عاما)، وقالت إنه توفي في إحدى الغابات، دون ذكر الأسباب.
وأوضحت أنها تتابع مع السلطات المعنية حيثيات هذا الحادث، وذلك لاستكمال التدابير والإجراءات القانونية، ومن ثم دفن الجثمان.
وتحدث الاعلام في بولندا، امس الثلاثاء ان السلطات هناك عثرت على جثة مهاجر يمني في احدى الغابات القريبة من الحدود البيلاروسية.
وسبق للحكومة اليمنية أن اعلنت في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي،وفاة أحد المواطنين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا جراء الصقيع، حيث تقطعت السبل بنحو ستة وعشرين يمنياً إلى جانب مهاجرين آخرين، قبل أن يعود معظمهم الى البلاد في وقت لاحق.