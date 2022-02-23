العثور على جثة مهاجر يمني في إحدى الغابات بين الحدود البولندية البيلاروسية

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السفارة اليمنية في "وارسو" وفاة مهاجر يمني في الحدود الدولية بين بولندا وبيلاروسيا.

وتقدمت السفارة بالتعازي لأسرة مواطن يدعى أحمد رائد عبده الشوافي(26عاما)، وقالت إنه توفي في إحدى الغابات، دون ذكر الأسباب.

وأوضحت أنها تتابع مع السلطات المعنية حيثيات هذا الحادث، وذلك لاستكمال التدابير والإجراءات القانونية، ومن ثم دفن الجثمان.

وتحدث الاعلام في بولندا، امس الثلاثاء ان السلطات هناك عثرت على جثة مهاجر يمني في احدى الغابات القريبة من الحدود البيلاروسية.

وسبق للحكومة اليمنية أن اعلنت في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي،وفاة أحد المواطنين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا جراء الصقيع، حيث تقطعت السبل بنحو ستة وعشرين يمنياً إلى جانب مهاجرين آخرين، قبل أن يعود معظمهم الى البلاد في وقت لاحق.