بعد رفض مليشيات الانتقالي.. استقبال مهيب لجثمان الصبيحي في سيئون وتشييعه الى مسقط رأسه بأبين

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل إلى مطار سيئون الدولي جثمان اللواء الركن عبدالله الصبيحي، قائد محور أبين، الذي وافاه الأجل في العاصمة المصرية القاهرة، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وجرت مراسيم الاستقبال بحضور وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وقائد المنطقة العسكرية الأولى، وعدد من القيادات والشخصيات وسط موكب جنائزي مهيب.

ورفض المجلس الانتقالي الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة، قدوم جثمان اللواء الصبيحي عبر مطار عدن الدولي.

وشيع جثمان الصبيحي في مسقط رأسه بمحافظة أبين ظهر اليوم الأربعاء بحضور رسمي وشعبي.

واللواء الصبيحي واحد من قيادات الجيش الوطني الذين تولوا مناصب ومهاما عسكرية، كما يُعد أبرز القادة الميدانيين لمعركة "السهم الذهبي"، التي تكللت بتحرير عدن من مليشيا الحوثي، عام 2015.