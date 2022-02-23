العثور على جثة مهاجر يمني في إحدى الغابات بين الحدود البولندية البيلاروسية بعد رفض مليشيات الانتقالي.. استقبال مهيب لجثمان الصبيحي في سيئون وتشييعه الى مسقط رأسه بأبين قيادات ايرانية على أسوار السفارة السعودية والشوارع المحيطة بها.. شاهد في اليوم المميز.. تعز تتفرد بحدث نال اعجاب الجميع قرارات عاجلة: أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ وتستدعي قوات الإحتياط وتأمر مواطنيها بمغادرة روسيا فورا وتجيز حمل السلاح الدفاع الأميركية تنصح بوتين: تجنب خيار الحرب الشاملة هذه ثروة وأسماء المستهدفين من عقوبات بريطانيا على روسيا خوفاً من الخيانات.. إجراءات مشددة حول زعيم الحوثيين أعجوبة البحار ...أكبر وأغرب سفينة في العالم تستعد للإبحار.. وهذا ثمن الرحلة وشروطها قد ينفجر الوضع عسكرياً ...قوات أمريكية ضخمة تتجه للبلطيق واوكرانيا تستدعي جنود الإحتياط
وصل إلى مطار سيئون الدولي جثمان اللواء الركن عبدالله الصبيحي، قائد محور أبين، الذي وافاه الأجل في العاصمة المصرية القاهرة، بعد معاناة مع مرض السرطان.
وجرت مراسيم الاستقبال بحضور وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وقائد المنطقة العسكرية الأولى، وعدد من القيادات والشخصيات وسط موكب جنائزي مهيب.
ورفض المجلس الانتقالي الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة، قدوم جثمان اللواء الصبيحي عبر مطار عدن الدولي.
وشيع جثمان الصبيحي في مسقط رأسه بمحافظة أبين ظهر اليوم الأربعاء بحضور رسمي وشعبي.
واللواء الصبيحي واحد من قيادات الجيش الوطني الذين تولوا مناصب ومهاما عسكرية، كما يُعد أبرز القادة الميدانيين لمعركة "السهم الذهبي"، التي تكللت بتحرير عدن من مليشيا الحوثي، عام 2015.