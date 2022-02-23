العثور على جثة مهاجر يمني في إحدى الغابات بين الحدود البولندية البيلاروسية بعد رفض مليشيات الانتقالي.. استقبال مهيب لجثمان الصبيحي في سيئون وتشييعه الى مسقط رأسه بأبين قيادات ايرانية على أسوار السفارة السعودية والشوارع المحيطة بها.. شاهد في اليوم المميز.. تعز تتفرد بحدث نال اعجاب الجميع قرارات عاجلة: أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ وتستدعي قوات الإحتياط وتأمر مواطنيها بمغادرة روسيا فورا وتجيز حمل السلاح الدفاع الأميركية تنصح بوتين: تجنب خيار الحرب الشاملة هذه ثروة وأسماء المستهدفين من عقوبات بريطانيا على روسيا خوفاً من الخيانات.. إجراءات مشددة حول زعيم الحوثيين أعجوبة البحار ...أكبر وأغرب سفينة في العالم تستعد للإبحار.. وهذا ثمن الرحلة وشروطها قد ينفجر الوضع عسكرياً ...قوات أمريكية ضخمة تتجه للبلطيق واوكرانيا تستدعي جنود الإحتياط
صور قيادات إيرانية رفعتها جماعة الحوثي على أسوار السفارة السعودية والشوارع المحيطة بها في العاصمة صنعاء، تزامنا مع احتفال المملكة بذكرى تأسيس الدولة الأولى امس الثلاثاء 22- 2- 2022.