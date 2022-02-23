قيادات ايرانية على أسوار السفارة السعودية والشوارع المحيطة بها.. شاهد

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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صور قيادات إيرانية رفعتها جماعة الحوثي على أسوار السفارة السعودية والشوارع المحيطة بها في العاصمة صنعاء، تزامنا مع احتفال المملكة بذكرى تأسيس الدولة الأولى امس الثلاثاء 22- 2- 2022.