في اليوم المميز.. تعز تتفرد بحدث نال اعجاب الجميع

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز

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شهدت مدينة تعز يوم امس حفلا تكريميا، نظّمته جمعية معاذ العلمية بمناسبة تخرج دفعة من حُفّاظ القرآن الكريم، في المحافظة التي تعاني ويلات الحرب والحصار منذ نحو سبع سنوات.

وتخلل الحفلَ، الذي حضره مسؤولون في السلطة المحلية، وأهالي الطلاب، وجمع من المواطنين، فقراتٌ إنشادية وشعرية احتفاء بالخريجين وعددهم 523 حافظا وحافظة.

وفي ثنايا الحفل، تم تكريم أسرة نجيب الشميري، هو وزوجته وجميع أولاده وبناته الذي يحملون في الوقت نفسه، درجات علمية بعد حفظهم جميعا للقرآن الكريم.

وهذه الكوكبة من حفاظ كتاب الله، الذين تم الاحتفاء بهم، هي حصاد السنوات الماضية (2017 حتى 2021).

واحتفى الناشطون على مواقع التواصل بهذا الحدث الذي وصفوه بالمميز حيث صادف تاريخا مميزا هو 22-2-2022.