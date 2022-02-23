قرارات عاجلة: أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ وتستدعي قوات الإحتياط وتأمر مواطنيها بمغادرة روسيا فورا وتجيز حمل السلاح

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شهدت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات شملت إعلان حالة الطوارئ واستدعاء قوات الاحتياط، بالإضافة لدعوة مواطنيها إلى مغادرة روسيا فوراً، وإجازة البرلمان حملهم للسلاح،على وقع التصعيد الروسي المستمر.

فقد صوّت البرلمان الأوكراني بالموافقة في قراءة أولية على مشروع قانون يسمح للأوكرانيين بحمل الأسلحة النارية للدفاع عن النفس.

واوضح معدو مشروع القانون في مذكرة أن اعتماده يصب بالكامل في مصلحة الدولة والمجتمع، مضيفين أنه كان مطلوباً بسبب "التهديدات الحالية والمخاطر على مواطني أوكرانيا".

في موازاة ذلك، أعلنت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد باستثناء دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، فيما استدعت وزارة الدفاع قوات الاحتياط تحسباً لأي تحركات روسية مفاجئة.

وقالت القوات المسلحة في بيان إنها بدأت اليوم في تجنيد جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما تطبيقا لمرسوم أصدره أمس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

كذلك، أضافت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك أنه سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاماً، مشيرة إلى الحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد.

يشار إلى أن لدى أوكرانيا أكثر من 200 ألف جندي احتياط، بالإضافة إلى 250 ألفا من القوات المسلحة النظامية.

وقد يترتب على رفض الالتحاق دون سبب وجيه "عقوبات إدارية وجنائية" كما أوضحت القوات المسلحة.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد استبعد في اليوم السابق في خطاب متلفز "تعبئة عامة."

كما دعت أوكرانيا مواطنيها اليوم إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن على خلفية التصعيد الروسي، كما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ويعيش حوالى ثلاثة ملايين أوكراني في روسيا، وفق التقديرات الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت روسيا الثلاثاء إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا متهمة السلطات الأوكرانية بعدم القيام بما هو ضروري لضمان سلامتهم.

وتأتي هذه القرارات بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.