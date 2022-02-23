الدفاع الأميركية تنصح بوتين: تجنب خيار الحرب الشاملة

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنب حرب شاملة من اختياره.

وأضاف أوستن في بداية محادثات بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون) مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "لا يزال بإمكان السيد بوتين تجنب وقوع حرب مأساوية".

ومضي يقول مخاطبا كوليبا "سنواصل دعم أوكرانيا ضد التهديد الروسي لأمنها وازدهارها"، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتفادي اتساع نطاق الصراع بشأن أوكرانيا.

من جانبه، قال كوليبا "رسالتي بسيطة: أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا"، مشيرا إلى أن كييف ستدافع عن نفسها إن فرض القتال.

كما أضاف "اعتراف بوتين أمس باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغاستك شرق أوكرانيا يستهدف تدمير الدولة الأوكرانية".

جاء هذه التصريجات، بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيرسل قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوغاستك شرق أوكرانيا اللتين أعلن استقلالهما مساء الاثنين، وذلك بعدما حصل على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، لنشر قوات مسلحة روسية في منطقتين يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا، وذلك من أجل ما وصفه أعضاء في المجلس بأنه مهمة "لحفظ السلام".

كما قال في كلمة له "أوكرانيا لا تلتزم بتنفيذ اتفاقيات مينسك"، معلناً عدم تنفيذ أي جزء من بنود هذه الاتفاقية التي أصبحت منتهية، حسب تعبيره.

يذكر أن الرئيس الروسي كان أعلن مساء الاثنين، الاعتراف باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني، وأمر القوات الروسية بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمرّ علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا.

ما دفع العالم إلى التأهب والدعوة إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن، نددت فيها معظم الدول الغربية بالتصرفات الروسية، فيما لوحت أوروبا وواشنطن بعقوبات جديدة قاسية على الروس.

وينهي هذا الاعتراف الروسي خطة السلام الهشة في المنطقتين المذكورتين.

كما أنه يمهد الطريق أمام موسكو للدفع بقواتها إلى هاتين المنطقتين لحماية مئات الآلاف من السكان فيهما الذين حصلوا على جوازات سفر روسية قبل سنوات.

وبعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إرسال مزيد من القوات إلى شرق أوروبا بدول مثل إستونيا وليتوانيا، كشفت وزارة الدفاع "البنتاغون"، عن صدور أوامر بنقل 800 جندي أميركي من إيطاليا إلى منطقة البلطيق.

وأضاف مسؤول في الوزارة أن البنتاغون سترسل ما يصل إلى 8 طائرات إف-35 مقاتلة من ألمانيا إلى عدة مواقع عمل على جبهة حلف الأطلسي الشرقية.

كما أمرت بتحريك 12 مروحية هجومية من اليونان إلى بولندا.