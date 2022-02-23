إعادة تشغيل غازية مأرب

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أعادت مؤسسة الكهرباء، تشغيل محطة مأرب الغازية، بعد توقف دام نحو يوم بقرار حكومي لغرض الصيانة.
وقالت مصادر محلية، إن الخدمة عادت لمديرية الوادي وبعض مناطق المحافظة عند منتصف الليلة الماضية بعد إعادة تشغيل المحطة إثر اتفاق بين المؤسسة والسلطة المحلية.
وكانت مؤسسة الكهرباء قد وجهت إدارة المحطة بإيقافها فوراً لغرض الصيانة العُمرية التي تأخرت جراء نقص التمويل لعقد الصيانة.
وحسب مصار مطلعة فإن اتفاقاً تم التوصل إليه بين المؤسسة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، يقضي بإلزام السلطة المحلية بتمويل عمليات الصيانة الطارئة، والتواصل مع الحكومة لمتابعة سد الفجوة المالية لعقد الصيانة العُمرية مع سيمنس الألمانية البالغ 44 مليون دولار.
يذكر بأن الفجوة المالية بين العقد وحجم التمويل يبلغ 4 مليون دولار بعد تكفل دولة الكويت بدفع 40 مليون دولار من عقد الصيانة.