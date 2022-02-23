أقامت حفلة.. ميليشيا الحوثي تعاقب مديرة مدرسة بصنعاء

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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لا تزال انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن مستمرة لا سيما في القطاع التربوي، فقد عاقبت تلك الميليشيات مدرسة أهلية في العاصمة صنعاء بحجة إقامتها فعالية تعارضت مع ما أسمتها "الهوية الإيمانية".

ووجهت وثيقة حوثية مسربة بتغيير مديرة مدرسة "منارات صنعاء الأهلية الثانوية" خلال مدة أسبوع، واقتصار المرحلة الثانوية على الطلاب الذكور فقط.

كذلك، تضمنت الوثيقة فصل البنات بدعوى منع الاختلاط وتوزيع طالبات المدرسة على المدارس المجاورة الخاصة بالبنات، وتحويل المدرسة من قسم إنجليزي إلى قسم عربي منذ بداية العام الحالي.

"حفلة للتعرف على الثقافات"

وأصدر التوجيه المدعو عبدالقادر عباس المهدي، الذي يشغل منصب مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إلى مديري مديرية السبعين ومكتب التربية في المديرية والتي تقع المدرسة في نطاقها الجغرافي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام يمنية.

فيما بررت الميليشيا إجراءاتها خلال الوثيقة قائلة إن "المدرسة لم تلتزم بالقواعد والشروط المطلوبة لإقامة الفعالية والتي تتعارض مع هويتها الإيمانية وثقافتها".

أما السبب لكل تلك الإجراءات الحوثية، فإقامة المدرسة حفلة أو فعالية طلابية هدفها "التعرف على الثقافات".

فقد قامت الطالبات وأمهاتهن بتجهيز وجبات طعام من دول مختلفة، وارتدت كل مجموعة من الطالبات اللباس التقليدي للدول المختلفة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها إن مديرة المدرسة والكادر التعليمي تعرضوا لحملة ترهيب غير مسبوقة من قبل قيادات ومسلحين حوثيين بعد الفعالية.