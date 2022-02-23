مأرب..أطفال اليمن ومنظمات المجتمع المدني يكرمون مشروع مسام لنزع الألغام

الأربعاء 23 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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‏كرم عدد من أطفال اليمن ومعهم مكتب حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعيه والعمل بمحافظة مأرب وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ممثلا بمديره العام أسامة القصيبي بدرع الإنسانية والنجاح، تقديرا لجهود مسام في عملية نزع الألغام وتأمين حياة اليمنيين.

وفي التكريم قال مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة مأرب- عبد الحكيم القيسي بأن مشروع مسام يمثل طوق النجاه وبارقة الأمل لملايين اليمنيين المشردين نتيجة ألغام المليشيا المزروعة في منازلهم ومزارعهم والتي تسببت في مقتل آلاف المدنيين.

واعتبر منسق فريق منظمة هود في إقليم سبأ- سليم علاو ان تكريم منظمات المجتمع المدني لمدير عام مشروع مسام هو تعبير بسيط لجهود مسام الإنساني وتضحياته الكبيرة من أجل إعادة الحياة في القرى والمدن اليمنية .

وقدم مجموعة من أطفال اليمن المشاركين، كلمة عبروا فيها عن شكرهم لإدارة وكوادر مشروع مسام وتضحياته التي ستبقى حاضرة في اذهانهم وذاكرة اليمنيين .

و خلال التكريم القى مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن امين العقيلي كلمة أكد فيها ان تكريم منظمات المجتمع المدني لمشروع مسام هو تكريم لكل العاملين بنزع الالغام.

وقال العقيلي:" ان المهمة الإنسانية التي ينفذها مسام والبرنامج الوطني يجب أن تستمر حتى الانتهاء من انتزاع جميع الألغام في اليمن وتأمين حياة اليمنيين من خطرها. وعقب التكريم عبر مدير عام مشروع مسام اسامه القصيبي عن شكره وتقديره لكل الحاضرين"، موضحًا أن النجاح الذي حققه مشروع مسام هو نتيجة الانسجام والشراكة الحقيقة مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن .