بعد طول انتظار أمريكا توافق على صفقة عسكرية مع الكويت بمليار دولار

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع حكومة الكويت لتصميم وإنشاء مجمع لمقر وزارة الدفاع الكويتية، وما يلزمه من عتاد مقابل 1 مليار دولار.
وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بالبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الدفاع إن تنفيذ الصفقة المقترحة سيتطلب إرسال ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو متعاقدين أمريكيين إلى الكويت لما يصل إلى 7 أعوام لإدارة الإنشاءات والإشراف عليها