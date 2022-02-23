عقب رسالة من الشرعية.. تحرك لبناني رسمي يستهدف أبواق الإرهاب قناتي"المسيرة" و"الساحات" التي تبث من معقل حزب الله - بيان روسيا تسخر من خطاب بايدن.. تخيل ماذا قالت! الرئيس الأمريكي :سندافع عن كل شبر من الأراضي التابعة لدول الناتو قانونية الإصلاح في صنعاء تدين أحكام الإعدام والسجن بحق عدد من أعضاء الحزب وتوجه طلباً عاجلاً للنائب العام - بيان بيان بريطاني بشأن الهجوم الحوثي على مطار الملك عبدالله محكمة حوثية في صنعاء تصدر حكما بإعدام ثلاثة مختطفين بينهم مدير مدارس النهضة والحبس لـ آخرين رئيس الإصلاح يهنئ الملك سلمان وولي عهده بمناسبة ذكرى التأسيس أعراض رئيسية لسرطان قاتل لا تعرفها معظم النساء والأطباء ينسبونها إلى أمراض أخرى مفتي الديار الحوثية يمنح«عبد الملك الحوثي» منصب «نبي» مُرسل والمليشيات تعتمد المنصب في المناهج الدراسية ”بنك الجواسيس“ و ”صندوق اليمن الأسود“.. شخصية استخباراتية يمنية شهيرة يمتلك ملايين الدولارات في بنوك سويسرا
طالبت وزارة الداخلية اللبنانية اليوم الثلاثاء القوى الأمنية إجراء الاستقصاءات اللازمة بشأن وسائل الإعلام الحوثية قناتي المسيرة والساحات التي تبث من لبنان.
وتلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة من وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي "المسيرة" و"الساحات" من دون تراخيص قانونية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، فإنه "ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين والقائمين على إدارتهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة.
ووجه مولوي أيضاً كتابين إلى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء اللازم لا سيما فيما يتعلق بقانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.
وتشكل الضاحية الجنوبية التي تقع تحت سيطرة حزب الله، المقر الرئيسي للقنوات الرئيسية لمليشيات الحوثي، وتحظى بتمويل وحماية أمنية منه للبث بطريقة غير شرعية.