روسيا تسخر من خطاب بايدن.. تخيل ماذا قالت!

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سخرت روسيا مساء اليوم الثلاثاء من خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ألقاه قبل قليل وحمل هجوما حادا على موسكو بعد قرارات الرئيس الروسي بوتين في الأزمة الاوكرانية.
وقال “الكرملين”، إن الرئاسة الروسية لم تتابع خطاب بايدن بشأن أوكرانيا وبوتين لديه اجتماع عمل الآن.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من الأراضي التابعة لدول الناتو.
وأضاف بايدن، في كلمة، مساء الثلاثاء: “سنواصل مراقبة أسواق الطاقة لمنع أي انقطاعات، وسنفرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية، ومنفتحون على الدبلوماسية في التعامل مع روسيا”.
وتابع: “أُنسق مع ألمانيا بشأن إيقاف مشروع خط أنبوب الغاز نورد ستريم 2، لا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوأ، وروسيا ستدفع ثمنا أكثر فداحة إذا واصلت عدوانها”.
قال الرئيس الأمريكي إن هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، معلنًا عن أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.
وتابع: «سنستمر في تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “الوقت لا يزال متاحًا” للجهود الدبلوماسية و”لتجنّب السيناريو الأسوأ” في كييف.
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه سيفرض عقوبات على “النخب الروسية”، موضحًا أن العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية.