الرئيس الأمريكي :سندافع عن كل شبر من الأراضي التابعة لدول الناتو

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، “أن بلاده ستدافع عن كل شبر من الأراضي التابعة لدول الناتو”، مضيفا أن الوقت لا يزال متاحًا للجهود الدبلوماسية وتفادي السيناريو الأسوأ.
وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن نيته عن إرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا، موضحا أن روسيا ضربت بكل الجهود بعرض الحائط.
وأضاف الرئيس الأمريكي “متحدون مع الحلفاء من أجل حماية أوكرانيا ونأخذ الأمر على محمل الجد، وسنتخذ خطوات صارمة لضمان أن العقوبات ستؤثر على روسيا”.
وتابع جو بايدن: “فلاديمير بوتين مهد الطريق نحو الشروع بعمل عسكري ضد أوكرانيا، موضحا أن الاستفزازات الروسية تسببت بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال بايدن “لدينا تحركات دفاعية وليس لدينا نية لقتال روسيا”، مشيرا إلى أن بوتين شن هجوما مباشرا على حق أوكرانيا في الوجود.
وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، سنحكم على أفعال روسيا وليس على أقوالها، وفرضنا عقوبات على بنك روسيا العسكري.