بيان بريطاني بشأن الهجوم الحوثي على مطار الملك عبدالله محكمة حوثية في صنعاء تصدر حكما بإعدام ثلاثة مختطفين بينهم مدير مدارس النهضة والحبس لـ آخرين رئيس الإصلاح يهنئ الملك سلمان وولي عهده بمناسبة ذكرى التأسيس أعراض رئيسية لسرطان قاتل لا تعرفها معظم النساء والأطباء ينسبونها إلى أمراض أخرى مفتي الديار الحوثية يمنح«عبد الملك الحوثي» منصب «نبي» مُرسل والمليشيات تعتمد المنصب في المناهج الدراسية ”بنك الجواسيس“ و ”صندوق اليمن الأسود“.. شخصية استخباراتية يمنية شهيرة يمتلك ملايين الدولارات في بنوك سويسرا الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الوزاري الأوروبي الخليجي بشأن وقف إطلاق النار رئيس الأركان يشيد بمهام المنطقة العسكرية الأولى في نطاق مسؤوليتها أكبر 10 اقتصادات ناشئة بالتجارة الإلكترونية بينها 4 عربية القبض على خلية تتبع تنظيم داعش.. إدارة عام شرطة تعز تقيم مؤتمرها السنوي الرابع وتكشف أبرز منجزاتها
تتوالى الإدانت للهجوم الارهابي التي ارتكبته ميليشا الحوثي الإرهابية بمطار الملك عبد الله في السعودية.
واليوم دانت بريطانيا الهجوم الحوثي الذي أدى لإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
وأعربت وزيرة شؤون الشرق الأوسط البريطانية أماندا ميلنج عن إدانتها لهذا الاعتداء، وقالت: “إن العمليات الإرهابية المستمرة هذه التي ينفذها الحوثيون تهدد حياة الأبرياء، ويجب أن تتوقف فوراً”.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،امس الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان، مشيرا إلى إصابة 16 مدنيا جراء سقوط شظايا الطائرة.
وقال في بيان إنه دمر طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان، وشظايا الاعتراض التي سقطت بالمحيط الداخلي للمطار أدت لإصابة 16 مدنيا، بينهم 3 في حالة حرجة. وأضاف التحالف أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء لاستهداف المدنيين.