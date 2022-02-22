محكمة حوثية في صنعاء تصدر حكما بإعدام ثلاثة مختطفين بينهم مدير مدارس النهضة والحبس لـ آخرين

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت محكمة حوثية الثلاثاء، حكما بإعدام ثلاثة مختطفين بينهم مدير مدارس النهضة الحديثة في العاصمة صنعاء بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين في سجون مليشيات الحوثي المحامي عبدالباسط غازي إن المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد مفلح حكمت في قضية ما اسمتهم النيابة خلية صنعاء الامنية بقيادة احمد القطاع،

وقضى منطوق الحكم بالإعدام تعزيرا لكل من فهد السلامي وصادق المجيدي وخالد العلفي (الذي سبق التبادل به)، والحبس 8 سنوات لكل من أحمد القطاع وفؤاد العواضي ونبيل السداوي وعاصم ردمان، تبدأ من تاريخ القبض عليهم..

كما قضى منطوق الحكم بالحبس 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني و محمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني ..تبدأ من تاريخ القبض عليهم، والحبس 5 سنوات لحبيب العديني والافراج عنه فور النطق بالحكم.

وأشار غازي إلى أن هيئة الدفاع قيدت الطعن بالاستئناف فيمن حكم عليهم بالاعدام تعزيرا فهد السلامي وصادق المجيدي، فيما احتفظت الهيئة بحقها في الطعن قبل الاخرين، بعد الرجوع اليهم.