بيان بريطاني بشأن الهجوم الحوثي على مطار الملك عبدالله محكمة حوثية في صنعاء تصدر حكما بإعدام ثلاثة مختطفين بينهم مدير مدارس النهضة والحبس لـ آخرين رئيس الإصلاح يهنئ الملك سلمان وولي عهده بمناسبة ذكرى التأسيس أعراض رئيسية لسرطان قاتل لا تعرفها معظم النساء والأطباء ينسبونها إلى أمراض أخرى مفتي الديار الحوثية يمنح«عبد الملك الحوثي» منصب «نبي» مُرسل والمليشيات تعتمد المنصب في المناهج الدراسية ”بنك الجواسيس“ و ”صندوق اليمن الأسود“.. شخصية استخباراتية يمنية شهيرة يمتلك ملايين الدولارات في بنوك سويسرا الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الوزاري الأوروبي الخليجي بشأن وقف إطلاق النار رئيس الأركان يشيد بمهام المنطقة العسكرية الأولى في نطاق مسؤوليتها أكبر 10 اقتصادات ناشئة بالتجارة الإلكترونية بينها 4 عربية القبض على خلية تتبع تنظيم داعش.. إدارة عام شرطة تعز تقيم مؤتمرها السنوي الرابع وتكشف أبرز منجزاتها
أصدرت محكمة حوثية الثلاثاء، حكما بإعدام ثلاثة مختطفين بينهم مدير مدارس النهضة الحديثة في العاصمة صنعاء بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين في سجون مليشيات الحوثي المحامي عبدالباسط غازي إن المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد مفلح حكمت في قضية ما اسمتهم النيابة خلية صنعاء الامنية بقيادة احمد القطاع،
وقضى منطوق الحكم بالإعدام تعزيرا لكل من فهد السلامي وصادق المجيدي وخالد العلفي (الذي سبق التبادل به)، والحبس 8 سنوات لكل من أحمد القطاع وفؤاد العواضي ونبيل السداوي وعاصم ردمان، تبدأ من تاريخ القبض عليهم..
كما قضى منطوق الحكم بالحبس 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني و محمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني ..تبدأ من تاريخ القبض عليهم، والحبس 5 سنوات لحبيب العديني والافراج عنه فور النطق بالحكم.
وأشار غازي إلى أن هيئة الدفاع قيدت الطعن بالاستئناف فيمن حكم عليهم بالاعدام تعزيرا فهد السلامي وصادق المجيدي، فيما احتفظت الهيئة بحقها في الطعن قبل الاخرين، بعد الرجوع اليهم.