رئيس الإصلاح يهنئ الملك سلمان وولي عهده بمناسبة ذكرى التأسيس

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي اليوم الثلاثاء برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى التأسيس.

وقال اليدومي في برقية التهنئة التي وصل مأرب برس نسخة منها :"لقد شهدت المملكة في العقود الأخيرة إنجازات حضارية وتنموية بارزة وعززت مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي".

وأضاف "إننا فخورون بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط اليمن بالمملكة وأواصر القربى والجوار".وثمن اليدومي عالياً المواقف التاريخية للمملكة وقيادتها في الوقوف مع الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتقديمها لكل أوجه الدعم والمساندة، وهي المواقف التي لن ينساها الشعب اليمني.

كما بعث رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي برقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هنأه فيها بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وقال اليدومي "إننا ننظر بإعجاب لما حققته المملكة من إنجازات حضارية وتنموية بارزة وعززت مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي".

وعبر عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط اليمن بالمملكة وأواصر القربى والجوار، مثمناً عالياً المواقف التاريخية للمملكة وقيادتها في الوقوف مع الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتقديمها لكل أوجه الدعم والمساندة، وهي المواقف التي لن ينساها الشعب اليمني.